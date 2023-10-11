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Türkiye Kupası Haberler Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor A Spor canlı izle

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Zonguldak Kömürspor ile Tokat Belediye Plevnespor müsabakasıyla devam ediyor. 2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Keyifli karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 11 Ekim 2023, Çarşamba 13:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Zonguldak Kömürspor ile Tokat Belediye Plevnespor müsabakasıyla devam ediyor.

2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselme mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR İLK 11'LERİ

Zonguldak Kömürspor: Gökhan, Nuri, Koray, Sabrican, Oğuzhan, Tarık, Savaş, Sarper, Fırat, Emirhan, Kemal

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Emir Can, Kadir Enes, Artun, Özgür, Burak, Abdülkadir, Batuhan, İsmail Can, Mustafa, Mehmet

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te başladı. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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