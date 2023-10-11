Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Zonguldak Kömürspor ile Tokat Belediye Plevnespor müsabakasıyla devam ediyor.
2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselme mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR İLK 11'LERİ
Zonguldak Kömürspor: Gökhan, Nuri, Koray, Sabrican, Oğuzhan, Tarık, Savaş, Sarper, Fırat, Emirhan, Kemal
Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Emir Can, Kadir Enes, Artun, Özgür, Burak, Abdülkadir, Batuhan, İsmail Can, Mustafa, Mehmet
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te başladı. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanıyor.