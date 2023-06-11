Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin! Fenerbahçe 2-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

KADRO TERCİHLERİ

Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakada gelecek sezon kullanacağı efsane çubuklu formayı giydi.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçından 3 değişikliğe gitti. Emre Belözoğlu, kupa finalinde Şener Özbayraklı, Lucas Lima ve Adnan Januzaj'ın yerine Caner Erkin, Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i tercih etti.

Fenerbahçe taraftarlarının daha çok olduğu müsabakada her iki ekip seyircileri de takımlarına destek verdi.

Karşılaşmadan önce gerçekleştirilen saha içi koreografisinde Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyetimizin 100. yılı" yazıldı. Her iki takımın bayrakları açıldı. Saha kenarlarında da Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir takımlarının onar bayrağı görevliler tarafından sallandı.

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FENERBAHÇE 1-0 BAŞAKŞEHİR (BATSHUAYI)

FENERBAHÇE 1-0 BAŞAKŞEHİR (BATSHUAYI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada rakipten topu kapan Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in yaptığı ortaya dokunan Serdar'ın şutu az farkla auta gitti.

30. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arao'nun ortasında kale önünde topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0