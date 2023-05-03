Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor | İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, yarı final ilk maçında bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak maç Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer), Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King

Türkiye Kupası'nda 10 yıllık özlemini bu sezon gidermek isteyen Fenerbahçe bugün deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı yarı final ilk maçında rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Sarı lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra dün kaslarında yırtık tespit edilen İsmail Yüksek, tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır, Lincoln ve evinde dinlenen Enner Valencia maç kadrosunda yer almayacak. Sakatlık sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayan Miha Zajc, Attila Szalai ve Gustavo Henrique ise dün kafile ile birlikte Sivas'a götürüldü.

BATSHUAYi GÖREV BEKLiYOR

Uzun süren sakatlığının ardından Batshuayi'nin Valencia'nın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Sıkışık maç trafiğine girilse de 7 aylık sakatlık sürecinden sonra takıma dönen Luan Peres'le üçlü defansa dönen Jesus'un uyum süreci açısından lig maçındaki defans kurgusunu bozmayacağı tahmin ediliyor.

PERES DÖNDÜ, LiNCOLN SEZONU KAPADI

Sakatlıklar açısından şanssız bir sezon geçiren sarı lacivertlilerde Luan Peres'in 7 ayı aşkın süre alan sakatlığı, takımın en önemli gol silahı olan Pedro'nun iki kez ciddi sakatlıklar yaşaması, Lincoln'un çapraz bağları kopup mart ayında sezonu kapatması, Osssterwolde'nin ilk kez Fenerbahçe forması giydiği Alanyaspor deplasmanında sakatlanıp sadece 17 dakika sahada kalabilmesi, kaptan Altay Bayındır'ın fıtık ameliyatı olmak zorunda kalması, Joshua King'in iki kez uzun süreli sakatlık yaşaması, takımın en etkili gol silahlarından biri olan Batshuayi'nin kasık sakatlığıyla ligde 8 maç kaçırması en ciddi sakatlıklar olarak öne çıkmıştı.

SİVASSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.