Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. "Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? " sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Zorlu mücadeleye kısa süre kala detaylar belli oldu. Peki, Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Bilet fiyatları satışa çıktı mı? İşte maça dair merak edilenler...

SİVASSPOR- FB MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü (BUGÜN) saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

A-SPOR SİVASSPOR FB MAÇI CANLI İZLE

KUPADA 6. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor'u 4-1 yenmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.

İLK 11'LER!

Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer), Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King