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Türkiye Kupası Haberler CANLI | Galatasaray - Başakşehir ZTK maçı canlı izle! Galatasaray - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın...

CANLI | Galatasaray - Başakşehir ZTK maçı canlı izle! Galatasaray - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i evinde ağırlayacak. Ligde lider olarak yoluna devam eden Aslan rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmaya çalışacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmayı canlı olarak haberimiz içinden izleyebilirsiniz.

Giriş: 05 Nisan 2023, Çarşamba 18:02 Güncelleme: 05 Nisan 2023, Çarşamba 18:11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Süper Lig lideri Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo.

BAŞAKŞEHİR ASLANI DEVİRMİŞTİ

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.

İKİNCİ KEZ RAKİP OLACAKLAR

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

SON MAÇLARDAN CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.

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