ZTK çeyrek final eşleşmeleri beli oldu mu? ZTK çeyrek final maçları ne zaman? TFF yeni takvimi açıkladı!

TFF son dakika açıkladı! Yeni maç tarihleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek final maçları 8 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecekti. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ZTK çeyrek final maçları da ertelendi. Peki, ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? İşte, TFF son dakika açıklaması...

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Medipol Başakşehir