Gaziantep - Konyaspor ZTK maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.
ZTK son 16 turu maçında Gaziantep ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Maçın canlı olarak ahaber.com.tr'de izleyebilirsiniz...
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Jevtovic, İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilerme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche
GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI?
Gaziantep FK ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.