Gaziantep - Konyaspor ZTK maçı canlı izle

ZTK son 16 turu maçında Gaziantep ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı olarak ahaber.com.tr'de izleyebilirsiniz...

Giriş: 19.01.2023 17:33 Güncelleme: 19.01.2023 17:53

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.

ZTK son 16 turu maçında Gaziantep ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Maçın canlı olarak ahaber.com.tr'de izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Jevtovic, İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilerme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI?

Gaziantep FK ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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