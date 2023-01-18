Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan devam ederken Trabzonspor, Hangikredi Ümniyespor ile karşı karşıya gelecek. Futbolu yakından takip edenler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Giriş: 18.01.2023 11:27

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kupada 5. tur maçında Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başaran Ümraniyespor son 16 turunda Trabzonspor ile eşleşti. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut

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