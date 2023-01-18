Fatih Karagümrük Başakşehir maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçı ne zaman, saat kaçta?

Zirve yarışının ortaklarından Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugün saat 14.30'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Karagümrük ile Başakşehir çeyrek finale yükselmek için mücadele ediyor. Emre Belözoğlu Mesut Özil'le ilgili bomba bir karar verdi. Yıldız futbolcu maça 11'de başlıyor. Başakşehir-Karagümrük maçı başladı.

BAŞAKŞEHİR-KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksix, Mesut Özil, Szysz, Mounir, Okaka

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Kerim Frei, Levent, Burak, Lawrence, Salih, Adnan, Bertolacci.