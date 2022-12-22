Gaziantep FK 3 attı turu kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, 1. Lig temsilcisi Boluspor'u evinde ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi adını son 16 turuna yazdırdı.

Giriş: 22.12.2022 18:00 Güncelleme: 22.12.2022 19:12

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Gaziantep FK evinde Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi kırmızı siyahlılar evinde oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak üst tura yükseldi.

Gaziantep FK'nın gollerini Alexandru Maxim, Ertuğrul Ersoy ve Lazar Markovic kaydetti.

Konuk Boluspor'un Dejvi Bregu kaydetti.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Furkan, Toşça, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Kitsiou.

Boluspor: Selmani, Eray, Naby, Zahit, Erdem, Batuhan, Serge, Ozan, Burak, Melih, Posmac.

GAZİANTEP FK 1-0 BOLUSPOR

GAZİANTEP FK 2-0 BOLUSPOR

GAZİANTEP FK 2-1 BOLUSPOR

GAZİANTEP FK 3-1 BOLUSPOR

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