Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Gaziantep FK evinde Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi kırmızı siyahlılar evinde oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak üst tura yükseldi.
Gaziantep FK'nın gollerini Alexandru Maxim, Ertuğrul Ersoy ve Lazar Markovic kaydetti.
Konuk Boluspor'un Dejvi Bregu kaydetti.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Furkan, Toşça, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Kitsiou.
Boluspor: Selmani, Eray, Naby, Zahit, Erdem, Batuhan, Serge, Ozan, Burak, Melih, Posmac.