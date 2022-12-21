Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE! BJK- Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş- Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Peki, Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı da 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta 2 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 5. eleme turu müsabakalarının şu şekilde:

20 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)