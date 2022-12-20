Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ve Ümraniyespor adını son 16'ya yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankaragücü, sahasında Tuzlaspor'u Jese ve Macheda'nın golleriyle 2-0 yenerek son 16'ya yükselen ilk takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. İşte maçın golleri ve tüm detaylar...

Giriş: 20.12.2022 12:46 Güncelleme: 20.12.2022 15:05

Ankaragücü 2-0 Tuzlaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankaragücü ile Tuzlaspor, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Başkent ekibi, rakibini 7. dakikada Jese ve 55. dakikada Federico Macheda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Öte yandan Tuzlaspor'da Nzuzi Mata, 90+1. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ankaragücü bu sonuçla son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

GOL | Ankaragücü 1-0 Tuzlaspor

GOL | Ankaragücü 2-0 Tuzlaspor

Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2 ekibi Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ve 86'da Metehan Mimaroğlu kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 88. dakikada Yunus Mallı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor adını son 16'ya yazdırdı. Kasımpaşa ise kupaya veda eden taraf oldu.

GOL | Kasımpaşa 0-1 Ümraniyespor

GOL | Kasımpaşa 0-2 Ümraniyespor

GOL | Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor

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