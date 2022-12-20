Fenerbahçe-İstanbulspor ZTK maçı CANLI İZLE! FB-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 5.TUR MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe- İstanbulspor maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'la mücadele karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB- İstanbulspor, 5.TUR MUHTEMEL 11'LER!
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, bugün saat 21.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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5. TUR FİKSTÜRÜ
20 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
21 Aralık Çarşamba
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Szalai, Gustavo, Osayi, Arao, Rossi, Mert Hakan, İrfan Can, King, Serdar Dursun.
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.