Fenerbahçe-İstanbulspor ZTK maçı CANLI İZLE! FB-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 5.TUR MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe- İstanbulspor maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor. 11 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilmişti. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'la mücadele karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB- İstanbulspor, 5.TUR MUHTEMEL 11'LER!

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, bugün saat 21.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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5. TUR FİKSTÜRÜ

20 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor

13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor

15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor

17.00 Antalyaspor - Manisa FK

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

15.00 Konyaspor - Bodrumspor

17.00 Gaziantep FK - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Szalai, Gustavo, Osayi, Arao, Rossi, Mert Hakan, İrfan Can, King, Serdar Dursun.



İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.