Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE | İlk 11'ler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) büyük heyecan 5. tur maçlarıyla sürüyor. 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ZTK'da Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı.
MAÇIN HAKEMİ
Volkan Bayarslan.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR İLK 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.
ZTK'DA SON 16'YA KİM ÇIKACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi durumunda son 16 turuna kalacak.
Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek.
Diğer Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.
İŞTE ZTK'DA 5. TUR FİKSTÜRÜ
20 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
21 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü