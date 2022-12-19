Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

20 ARALIK 2022 SALI

13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR

13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR

15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR

17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK

19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE

21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR

17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR

19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR

21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE

13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ

15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR

17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ