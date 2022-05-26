Kayserispor Sivasspor CANLI İZLE - A Spor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu, bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Kayserispor ile Sivasspor, bugün kozlarını paylaşacak.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Emrah, Abdülkadir, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Aaron, Caner, Ahmet, Erdoğan, Ulvestad, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivasspor maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.