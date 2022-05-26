Kayserispor Sivasspor CANLI İZLE - A Spor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı hangi kanalda?

Son dakika haberine göre: Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası, Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. İki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.

Giriş: 26.05.2022 16:11

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu, bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Kayserispor ile Sivasspor, bugün kozlarını paylaşacak.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Emrah, Abdülkadir, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Aaron, Caner, Ahmet, Erdoğan, Ulvestad, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Sivasspor maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Kayserispor Sivasspor CANLI İZLE - A Spor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Sırada Emre Can var
Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11'ler
60. kez sahibini buluyor! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın 'en'leri | Büyük üstünlük sağladı
Futbolda 60. Türkiye Kupası sahibini buluyor! Kayserispor mu Sivasspor mu?
BİZE ULAŞIN