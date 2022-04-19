Trabzonspor Kayserispor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Kayserispor Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Atillla Karaoğlan tarafından yönetilecek Trabzonspor-Kayserispor maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Trabzonspor-Kayserispor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş: 19.04.2022 16:03

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

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