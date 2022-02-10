Alanyaspor Adana Demirspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu müsabaka Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Tuna ile Cemil Tunç üstlenecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Hüseyin Göçek görev alacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Mevlja, Awaziem, Oğuz, Borja, Fer, Tayfur, Umut, Efecan, Eduardo

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Sinan, Stambouli, Erhun, Yunus, Akintola, Assombalonga