Alanyaspor Adana Demirspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı

Alanyaspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor. Ümit Öztürk tarafından yönetilen Alanyaspor-Adana Demirspor maçı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nde oynanıyor. Alanyaspor-Adana Demirspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş: 10.02.2022 16:43 Güncelleme: 10.02.2022 17:05

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu müsabaka Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Tuna ile Cemil Tunç üstlenecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Hüseyin Göçek görev alacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Mevlja, Awaziem, Oğuz, Borja, Fer, Tayfur, Umut, Efecan, Eduardo

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Sinan, Stambouli, Erhun, Yunus, Akintola, Assombalonga

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Alanyaspor Adana Demirspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı
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