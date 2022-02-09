Bandırmaspor Sivasspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, Bandırmaspor'a konuk oluyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ozan Ergün oldu.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Zorbay Küçük oturacak. Küçük'e, AVAR olarak Serkan Ok ve Hasan Kaçar eşlik ediyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BANDIRMASPOR: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic

SİVASSPOR: Muammer, Koray, Aaron, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Sivasspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu ahaber.com.tr'de yer alacak.