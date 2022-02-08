Fatih Karagümrük - Konyaspor (CANLI İZLE) ZTK'da kritik karşılaşma A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Jimmy, Musa, Karamoh
Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan
A SPOR'DAN ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 17:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor.