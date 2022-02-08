Fatih Karagümrük - Konyaspor (CANLI İZLE) ZTK'da kritik karşılaşma A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor ekranlarında sürüyor. Kupadaki kritik karşılaşmada Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u ağırlıyor. İşte maçın ilk 11'leri... Kritik karşılaşmayı haberimiz içinde yer alan canlı yayından izleyebilirsiniz.

Giriş: 08.02.2022 17:35 Güncelleme: 08.02.2022 17:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Jimmy, Musa, Karamoh

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

A SPOR'DAN ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 17:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Fenerbahçe - Kayserispor (CANLI İZLE) ZTK'da çeyrek finale hangi ekip kalacak? A Spor canlı izle...
Fatih Karagümrük - Konyaspor (CANLI İZLE) ZTK'da kritik karşılaşma A Spor canlı izle
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı devirdi! MAÇ SONUCU: Kasımpaşa-Gaziantep FK 1-2
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kura çekimi gerçekleşti! İşte eşleşmeler
BİZE ULAŞIN