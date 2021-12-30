Gaziantep FK - Bursaspor A Spor canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Tosca, Halil İbrahim, Ertuğrul, Oğuz, El Messaoudi, Figueiredo, Maxim, Caulker, Merkel, Enver Cenk.

Bursaspor: Canberk, Uğur Kaan, Taha, Capan, Onur, Kubilay, Burak, İsmail, Hasan, Namık, Batuhan.

KRİTİK MAÇ 18.30'DA

Gaziantep FK - Bursaspor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Gaziantep FK ile Bursaspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Ümit Öztürk düdük çalıyor. Samet Çavuş ile Samet Çiçek, Ümit Öztürk'ün yardımcıları olarak görev alıyor. Oğuzhan Aksu ise maçın dördüncü hakemi.