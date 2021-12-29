Fatih Karagümrük Bodrumspor maçı A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Karagümrük - Bodrumspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Utku, Rayyan, Luckassen, Burak, Alparslan, Biglia, Adnan, Erhun Aksel, Borini, Vato, Tunay

Bodrumspor: Egemen, Ali Eren, Erkan, Samet, Apti Mert, Muhammet, Adem Metin, Celal, Medeni, İsmail, Cenk



FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alıyor. Kadir Sağlam ise maçın dördüncü hakemi oldu.