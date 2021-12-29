Alanyaspor Mardin 1969 Spor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Kritik maçın hakemi Oğuzhan Çakır.

Giriş: 29.12.2021 12:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor.

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ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Alanyaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar, Oğuzhan Çakır'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Muhammet Ali Metoğlu ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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