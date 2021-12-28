Trabzonspor - Boluspor Türkiye Kupası maçı canlı izle! Anlık canlı skor takibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Boluspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR-BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Siopis, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Koita

BOLUSPOR: (MUHTEMEL) SELMANİ, MEHMET, EMİN, ALİ, TUGAY, BERTU, ABDURRAHMAN, ROSHI, BERK, BREGU, KASSONGO

MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Boluspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

HAKEM TUGAY KAAN NUMANOĞLU

Trabzonspor ile Boluspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcıları olarak görev alıyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise maçın dördüncü hakemi oldu.

YEDEK KADRO BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı bu maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Sezonun ilk yarısında fazla dinlendiremediği as oyuncularının bir kısmını kadroya almayacak diğer bölümünü ise kulübede yanında oturtacak. Hedef ligde olduğu gibi kupada da yola dolu dizgin devam etmek.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ VAR

Kupada Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç açık kanal A SPOR'dan yayınlanacak olmasına rağmen bordo-mavili taraftarların mücadeleye ilgisi yoğun. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın satışa çıkan biletlerinin yarısı tükendi. Bugünkü maçta 30 bine yakın taraftar bekleniyor.