Kasımpaşa Kocaelispor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

Saat 13.00'te başlayan Kasımpaşa - Kocaelispor karşılaşması A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa ile Kocaelispor arasında oynanan ZTK 5. Tur maçında Burak Şeker düdük çalıyor. Furkan Ürün ve Murat Tuğberk Curbay, Burak Şeker'in yardımcıları olarak görev alıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak.

KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Eren, Hadergjonaj, Doğucan, Eren, Ahmet, Trávník, Hajradinović, Morta, Varga



Kocaelispor: İsmet, Alpay, Diogo, Semih, Atilla, Georges, Omolo, Mika, Yiğitali, Benhur, Diop