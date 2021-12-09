Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turun programı açıklandı. 5. turda oynanacak 16 karşılaşmanın tamamı A Spor'dan naklen yayınlanacak.
4 BÜYÜKLER SAHAYA İNİYOR
Süper Lig'de zirveye kurulan Trabzonspor ve Galatasaray, Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe de Türkiye Kupası 5. tur mücadelelerinde yer alacak.
Trabzonspor-Boluspor / 28 Aralık Salı 18.30
Galatasaray-Denizlispor / 28 Aralık Salı 21.00
Fenerbahçe-Afyonspor / 29 Aralık Çarşamba 21.00
Beşiktaş-Altay / 30 Aralık Perşembe 21.00