Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turun programı açıklandı. 5. turda oynanacak 16 karşılaşmanın tamamı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

4 BÜYÜKLER SAHAYA İNİYOR

Süper Lig'de zirveye kurulan Trabzonspor ve Galatasaray, Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe de Türkiye Kupası 5. tur mücadelelerinde yer alacak.

Trabzonspor-Boluspor / 28 Aralık Salı 18.30

Galatasaray-Denizlispor / 28 Aralık Salı 21.00

Fenerbahçe-Afyonspor / 29 Aralık Çarşamba 21.00

Beşiktaş-Altay / 30 Aralık Perşembe 21.00