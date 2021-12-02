Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ve Öznur Kablo Malatyaspor-Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında Ankaragücü evinde Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor. Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Öznur Kablo Malatyaspor Akhisarspor'la karşılaşıyor.

Giriş: 02.12.2021 14:55 Güncelleme: 02.12.2021 15:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor. Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ile Yeni Malatyaspor-Akhisarspor müsabakaları A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor...

ASpor CANLI YAYIN

ANKARAGÜCÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Abdullah, Owusu, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Bartolomeu, Cem, Mehmet Murat, Aatıf

Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sefa, Hasan, Koray, Mert Er, Hasan, Emre, Mete, Bünyamin Cesur, Mert, Ahmet

YENİ MALATYASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp, Awuku, Haddadi, Mallan, Ndizeye, Bwalya, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Muhammed Emin, Kubilay

Akhisarspor: Enes, Göksu, Yavuz Serkan, Serkan, Mert, Bertuğ, Yusuf Cihat, Semih, Yusuf, Orçun, Kemal

EN SON HABERLER

Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ve Öznur Kablo Malatyaspor-Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı izle
Giresunspor Ankara Demirspor maç sonucu: 4-2
Hatayspor - Eyüpspor: 1-1 (5-4 penaltılar) | MAÇ SONUCU GOLER | İki kaleci de kırmızı gördü...
Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0 MAÇ SONUCU | Kayserispor 4 golle tur atladı
Adanaspor Kocaelispor maç sonucu: 1-2
BİZE ULAŞIN