Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ve Öznur Kablo Malatyaspor-Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor. Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ile Yeni Malatyaspor-Akhisarspor müsabakaları A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor...

ANKARAGÜCÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Abdullah, Owusu, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Bartolomeu, Cem, Mehmet Murat, Aatıf

Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sefa, Hasan, Koray, Mert Er, Hasan, Emre, Mete, Bünyamin Cesur, Mert, Ahmet

YENİ MALATYASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp, Awuku, Haddadi, Mallan, Ndizeye, Bwalya, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Muhammed Emin, Kubilay

Akhisarspor: Enes, Göksu, Yavuz Serkan, Serkan, Mert, Bertuğ, Yusuf Cihat, Semih, Yusuf, Orçun, Kemal