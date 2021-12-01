CANLI | Atakaş Hatayspor - Eyüpspor | ZTK maçı A SPOR İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Atakaş Hatayspor - Eyüpspor maçı ile sürüyor. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Atakaş Hatayspor - Eyüpspor maçı canlı yayın izle...

Giriş: 01.12.2021 20:25 Güncelleme: 01.12.2021 21:07

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapacak.

Maç A Spor'dan saat 21:00'de canlı olarak yayınlanıyor.

Atakaş Hatayspor - Eyüpspor maçını ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Hatayspor: Abdullah, Popov, Fatih, Simon, Bülent, Sackey, Riberio, Kamara, Emre, Dylan, Ayoub

Eyüpspor: Emrullah, Yalçın, Musah, Mehmet, Mikail, Muhammed, Taşkın, Enes, Caner Hüseyin, Erencan Yardımcı, Taha

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