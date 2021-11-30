Kasımpaşa Alanya Kestelspor maçı A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı

Kasımpaşa İstanbul ile Alanya Kestelspor 21/22 Türkiye Kupası 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Önemli karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Kasımpaşa İstanbul-Alanya Kestelspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş: 30.11.2021 12:53 Güncelleme: 30.11.2021 13:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - ALANYA KESTELSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Mortadha, Brecka, Tarkan, Feyzi, Doğucan, Trávník, Eysseric, Varga, Ahmet, Umut

Alanya Kestelspor: İsmail, Talha, Salim, Murat, Ali Berke, Mutlu, Okan, Berkay, Berkay Arı, Cihan, Batuhan

KASIMPAŞA - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 13.00'te çalan Kasımpaşa ile Alanya Kestelspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden de naklen izleyebilirsiniz.

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