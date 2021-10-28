Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK | ZTK MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor. Adana Demirspor - Niğde FK maçını canlı olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Giriş: 28.10.2021 20:54

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.

İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak adını 4. tura yazdırmak. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanan maçın normal süresinin eşitlikle sona ermesi halinde karşılaşma uzatmalara gidecek.

Adana Demirspor Niğde FK maçını canlı olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Rassoul, Tayyip, Semih, Gökhan, Belhanda, Castro, Metehan, Ezeh, Assombalonga

Niğde Anadolu FK: Mertcan, Ferhat, Ümit, Mehmet Enes, Aykut, Atalay Gürel, Cumhur, Mustafa, Murat, Berat, Atalay

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