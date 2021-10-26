Ankaragücü Somaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Somaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaragücü ile Somaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Ankaragücü - Somaspor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ SOMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Somaspormaçı 26 Ekim Salı günü 13.00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor.