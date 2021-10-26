Ankaragücü Somaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları

Ankaragücü Somaspor maçı A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmaları bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak verilecek maçlar naklen ve şifresiz olacak. İşte günün programı...

Giriş: 26.10.2021 12:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Somaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaragücü ile Somaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Ankaragücü - Somaspor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ SOMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Somaspormaçı 26 Ekim Salı günü 13.00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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