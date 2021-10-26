Adanaspor-Adıyaman FK maçı A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. Adanaspor evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele A Spor ekranından CANLI yayınla şifresiz olarak ekrana geliyor. Maçla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş: 26.10.2021 20:51 Güncelleme: 26.10.2021 20:59

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Adıyaman FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak.

Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

ADANASPOR: Enes, Ömer, Harun, Evren, Rüştü, Bennasser, Cem, Orkan, Tetteh, Samed Ali, Kingsley

ADIYAMAN FK: Türker, Seydi, Osman, Mert, Hakan, Hüseyin, Doğan Can, Ogün, Göktan Işılak, Muhammet Akpınar, Mustafa

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