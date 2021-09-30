ZTK'da büyük heyecan! Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | A SPOR CANLI YAYIN

Son dakika spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 2. tur heyecanı devam ediyor. Günün son maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. Kardemir Karabükspor - Karşıyaka maçını ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 30.09.2021 18:36 Güncelleme: 30.09.2021 18:39

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor. Günün son maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor.

ZTK MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Kardemir Karabükspor - Karşıyaka maçını ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE KARDEMİR KARABÜKSPOR - KARŞIYAKA'NIN İLK 11'LERİ

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Caner, Abdülkadir, Batuhan, Barış, Metin, Ertuğrul, Sefer, Furkan, Fatih

K. Karabükspor: Olcay, Sezer, Ömer Faruk, Ahmet, Furkan, Doğukan, Serkan, Mustafa, Furkan Can, Ahmet Enes, Uğurcan

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ZTK'da büyük heyecan! Kardemir Karabükspor - Karşıyaka | A SPOR CANLI YAYIN
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