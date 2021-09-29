Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı A Spor canlı izle

Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Hendekspor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma A Spor'dan canlı olarak veriliyor.

Giriş: 29.09.2021 15:31 Güncelleme: 29.09.2021 15:32

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Hendekspor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Hendekspor - 52 Orduspor FK maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Hendekspor: Mertcan, Emirhan, Hakkı, Mert Meriç, İskender, Muharrem, Mustafa, Barış, İlkay, Yavuz, Haluk

52 Orduspor FK: Berat, Batuhan, Ömer, Hüseyin, Çağrı, Gökhan Berkay, İzlem Anıl, Efe Kağan, Muzaffer, Furkan, Şükrü Kaan

HENDEKSPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı saat 15:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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