CANLI I Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı canlı izle I Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. tur maçında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor'u konuk ağırlıyor. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Korkmaz düdük çalıyor. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 29.09.2021 19:00 Güncelleme: 29.09.2021 19:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor'u konuk ediyor. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Korkmaz düdük çalıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Esenler Erokspor: Ege, Batuhan, İdris, Eray, Suat, Hüseyin, Yusuf, Abdulkadir, Veysel, Kadir, Burak

Osmaniyespor: Yağızcan, Sinan, Mehmet, Yavuz, Ali Sinan, Bora, Ali, Muzaffer, Mehmet, Onur, Gökhan

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