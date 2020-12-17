Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyen Tuzlaspor'un golleri, 32. dakikada Vedat Bora ve 42. dakikada Sarr'dan geldi.
Tuzlaspor'da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
Tuzlaspor'da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman'ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0