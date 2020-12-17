Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Tuzlaspor, 2-0 kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Giriş: 17.12.2020 12:57 Güncelleme: 17.12.2020 15:22

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyen Tuzlaspor'un golleri, 32. dakikada Vedat Bora ve 42. dakikada Sarr'dan geldi.

Tuzlaspor'da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Tuzlaspor'da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman'ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0

TUZLASPOR'UN 1. GOLÜ | İZLE

TUZLASPOR'UN 2. GOLÜ | İZLE

EN SON HABERLER

Antalyaspor - Boluspor (CANLI YAYIN)
Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu'yu 3-1 yenerek bir üst tura çıktı
Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek tur atladı
Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Trabzonspor 2-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)
BİZE ULAŞIN