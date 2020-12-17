Kara Kartal böyle turladı! Beşiktaş: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 1 MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Rosier, 39'uncu dakikada Larin ve 56'ncı dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 80'inci dakikada Mertcan Çam'dan geldi. Siyah-beyazlılar 11'inci dakikada Güven Yalçın'ın ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Atakan Üner'in pasıyla ceza sahasına giren Güven Yalçın, Onur Şirin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

11'inci dakikada penaltı atışını kullanan Güven Yalçın'ın vuruşunda kaleci Anıl Demir topu kornere çeldi.

30'uncu dakikada Beşiktaş öne geçi. Tarsus İdman Yurdu savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Rosier, ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Anıl'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin pasını sağ kanattan hareketlenen Atakan Üner'e verip ceza sahasına doğru hareketlendi. Atakan'ın yerden çevirdiği topla arka direkte buluşan Larin'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

56'ncı dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Tarsus İdman Yurdu kalecisi Anıl Demir'in uzaklaştırmak istediği top Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Oğuzhan pasını hemen arkasındaki Güven Yalçın'a verdi. Güven'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

80'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında İbrahim Hırçın ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Mertcan Çam'ın şutunda top kaleci Ersin'in solundan filelerle buluştu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

ROSİER KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Kariyerinde daha önce Beşiktaş, Sporting, Dijon ve Rodez Aveyron formalarıyla 125 maçta görev alan Rosier, Tarsus İdman Yurdu karşısında ilk kez gol sevinci yaşadı. 30'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Fransız sağ bekin attığı golden sonra ilginç bir gol sevinci yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

SERDAR SAATÇİ İLK KEZ RESMİ BİR MAÇTA FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlı ekipte, genç futbolcular da mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu. Güven Yalçın'ın 3'üncü golü atmasının ardından Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi karşılaşmada oyuna dahil oldu. Kartal Kayra Yılmaz, geçtiğimiz sezon ligde ve kupada forma şansı bulurken, Serdar Saatçi, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı terletti.