Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Aytemiz Alanyaspor 5 golle kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 16.12.2020 16:00 Güncelleme: 16.12.2020 18:03

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı 5-1 kazanan turuncu-yeşilliler son 16 turuna adını yazdırdı. Alanyaspor'a turu getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro kaydetti. Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GOL | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Adanaspor

GOL | Aytemiz Alanyaspor 2-0 Adanaspor

GOL | Aytemiz Alanyaspor 2-1 Adanaspor

GOL | Aytemiz Alanyaspor 3-1 Adanaspor

GOL | Aytemiz Alanyaspor 4-1 Adanaspor

GOL | Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor

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