Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU GOLLERİ İZLE)

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı 5-1 kazanan turuncu-yeşilliler son 16 turuna adını yazdırdı. Alanyaspor'a turu getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro kaydetti. Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.
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GOL | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Adanaspor
GOL | Aytemiz Alanyaspor 2-0 Adanaspor
GOL | Aytemiz Alanyaspor 2-1 Adanaspor
GOL | Aytemiz Alanyaspor 3-1 Adanaspor
GOL | Aytemiz Alanyaspor 4-1 Adanaspor