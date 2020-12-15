Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Eshişehirspor'u 3-0'la geçti

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eskişehirspor'u ağırladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Çakur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etti. Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Giriş: 15.12.2020 14:51 Güncelleme: 15.12.2020 17:03

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

GOLLER 15 DAKİKADA GELDİ.

Çaykur Rizespor'un Eskişehirspor karşısındaki golleri, 5. dakikada Kemal Rüzgar, 12. dakikada Samudio ve 15. dakikada Tunay Torun'dan geldi.

A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadeleden Rizespor, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Rizespor, son 16 turuna adını yazdıran ekip oldu.

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