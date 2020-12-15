Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Eshişehirspor'u 3-0'la geçti

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı
GOLLER 15 DAKİKADA GELDİ.
Çaykur Rizespor'un Eskişehirspor karşısındaki golleri, 5. dakikada Kemal Rüzgar, 12. dakikada Samudio ve 15. dakikada Tunay Torun'dan geldi.
A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadeleden Rizespor, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Rizespor, son 16 turuna adını yazdıran ekip oldu.
ÇAYKUR RİZESPOR SKORU 2-0 YAPTI