Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Uşakspor'u 6-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen turnuvada Çaykur Rizespor, evinde Utaş Uşakspor'u ağırladı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Uşakspor'u 6-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Uşakspor'u farklı mağlup eden Çaykur Rizespor'un golleri 23 ve 45. dakikada Tunay, 43, 85 ve 90'da Kemal ile 54. dakikada Michalak'tan geldi.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN İLK GOLÜ | İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR 2-0 YAPTI | İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 ÖNE GEÇTİ | İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR FARKI 4 YAPTI | İZLE

RİZE'DE SKOR 5-0 OLDU | İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR SKORU 6-0'A GETİRDİ | İZLE

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