Fenerbahçe - Sivas BLD Spor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye Spor ile oynayacağı maçta sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta
FENERBAHÇE 4. TURDAN BAŞLIYOR
Süper Lig'de zirveyi kovalayan ve sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerin yolculuğu 4. turdan başlıyor. Kanarya'nın rakibi ise 3. turda Vanspor'u eleyen 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor.
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