Fenerbahçe - Sivas BLD Spor (CANLI YAYIN)

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye Spor ile oynayacağı maçta sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 24.11.2020 19:49 Güncelleme: 24.11.2020 20:07

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye Spor ile oynayacağı maçta sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta

FENERBAHÇE 4. TURDAN BAŞLIYOR

Süper Lig'de zirveyi kovalayan ve sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerin yolculuğu 4. turdan başlıyor. Kanarya'nın rakibi ise 3. turda Vanspor'u eleyen 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor.

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