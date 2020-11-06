Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Türkiye'nın Kupası'nda 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür çekimiyle heyecan kaldığı yerden devam etti. 14.30'da başlayan kura A Spor'dan canlı yayınlanırlen eşleşmeler belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVAS BELEDİYESPOR
Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer alıyor. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
Erzurumspor - Ankara Demirspor
Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli
Konyaspor - Manisa FK
Kasımpaşa - 24Erzincanspor
Altınordu - Çorum
Adanaspor - Sakaryaspor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehirspor
Yeni Malatyaspor -Etimesgut
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor