Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor'u 3-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında sürüyor. İzmir ekibi Karşıyaya, Bergama Belediyespor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Giriş: 20.10.2020 21:11 Güncelleme: 20.10.2020 22:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün kapanış mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Tayfun Sarı düdük çaldı. Sarı'nın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Tolga Atasoy yaptı.

KARŞIYAKA 3 GOLLE TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor'u ağırlayan Karşıyaka, bir üst tura yükseldi.

Karşıyaka'nın golleri 1. dakikada Battal Demirbilek, 60. dakikada Özkan Duman ve 86. dakikada Batuhan Kara'dan geldi.

GOL | Karşıyaka 1-0 Bergama Belediyespor GOL | KARŞIYAKA 1-0 BERGAMA BELEDİYESPOR
GOL | Karşıyaka 2-0 Bergama Belediyespor GOL | KARŞIYAKA 2-0 BERGAMA BELEDİYESPOR
GOL | Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor GOL | KARŞIYAKA 3-0 BERGAMA BELEDİYESPOR

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