Altındağ - Çankaya FK CANLI

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Altındağspor - Çankaya FK maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 13.10.2020 14:19 Güncelleme: 13.10.2020 15:15

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

ASpor CANLI YAYIN

13 EKİM 2020 SALI

13:00 ÇARŞAMBASPOR 0-1 YOZGATSPOR 1959 FK
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE
13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

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