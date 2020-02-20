Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Son dakika haberine göre; TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Giriş: 20.02.2020 17:24 Güncelleme: 20.02.2020 17:35

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

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