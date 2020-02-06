Antalyaspor - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan git gide artıyor. Çeyrek final maçlarının son gününde Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. İki takım da rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Charles, Ersan, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo Blanco

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

Antalyaspor'un çeyrek finalin ilk ayağında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, A Spor ekranlarından ve ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Konuk ekip Demir Grup Sivasspor'da yapılan son antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve Marcelo Goiano takımdan ayrı salonda çalışırken, Fernando ve Arouna Kone idmana katılmadı. Antalyaspor'da ise sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Podolski'nin de hazır olmadığı için yer almayacağı maçta teknik direktör Tamer Tuna'nın, az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi ekip çeyrek finale gelene kadar Niğde Anadolu FK, Eyüpspor ve Göztepe'yi; konuk ekip ise Başkent Akademi, Esenler Erok ve Yeni Malatyaspor'u kupanın dışına itti.