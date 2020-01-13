Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor! İşte son 16 turu 1.maçların programı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor'da yaşanıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.
14 OCAK 2020 SALI
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- GMG KIRKLARELİSPOR
18:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - KASIMPAŞA
18:30 B.B. ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ
16 OCAK 2020 PERŞEMBE
18:00 ANTALYASPOR - GÖZTEPE
20:30 TRABZONSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR