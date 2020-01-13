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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor! İşte son 16 turu 1.maçların programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turun. 1 maç programı belli oldu. Zorlu karşılaşmalar A Spor'dan canlı olarak verilecek.

Giriş: 13.01.2020 14:41

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor'da yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.

14 OCAK 2020 SALI

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- GMG KIRKLARELİSPOR

18:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - KASIMPAŞA

18:30 B.B. ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ

16 OCAK 2020 PERŞEMBE

18:00 ANTALYASPOR - GÖZTEPE

20:30 TRABZONSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

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