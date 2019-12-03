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Yeni Malatyaspor kupada Keçiörengücü'nü 3 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan Yeni Malatyaspor üstünlüğünü maç boyunca sürdürerek Keçiörengücü'ni 3-1 mağlup etti.

Giriş: 03.12.2019 17:57

Ziraat Türkiye Kupası'ında oynanan Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü mücadelesinde gülen taraf Yeni Malatyaspor oldu. Yeni Malatyaspor'un sahasında oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor, 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk etti.

Saat 14.30'da başlayan ve A Spor'da canlı yayınlanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etmiş oldu. İki takım 18 Aralık'ta rövanş maçında karşılaşacak.

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