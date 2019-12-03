Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

Ferdi Kadıoğlu'nun şov yaptığı maçta Fenerbahçe, İstanbulspor'u rahat geçti. Sarı-lacivertliler seyircisinden yoksun çıktığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin golleri Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Zajc ve Vedat Muriç'ten geldi.

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55 SANİYEDE 1 GOL 1 ASİST!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu 55 saniyelik süre içinde 1 gol ve 1 asist yaparak başarılması zor bir performans sergiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

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