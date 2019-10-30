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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları | Dönüşümlü yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u, 3. Lig ekibi Kemerspor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı, Erzurumspor da Bodrumspor'u konuk ediyor.

Giriş: 30.10.2019 13:52 Güncelleme: 30.10.2019 15:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Tur heyecanı Kastamonuspor - Anagold 24 Erzincanspor, Kemerspor- Kasımpaşa maçlarıyla devam ediyor.

KASTAMONUSPOR-24ERZİNCANSPOR MAÇININ CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

KEMERSPOR-KASIMPAŞA MAÇININ CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

ERZURUMSPOR-BODRUMSPOR MAÇININ CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

Kastamonuspor-24 Erzincanspor karşılaşmasının 11'leri

KASTAMONUSPOR:

İsmail Şahmalı,Özgür İleri, Birkan Öksüz, Faruk Öcali, Hakkı Can Aksu, Sıddık Çelik, Hakan Olkan, Yusuf Türk, Bekir Can Sönmez, Nezir Özer, Ömer Gür

24 ERZİNCANSPOR:

Süleyman Kasap, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Berke Tulpar, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Uğurcan Bekçi, Yunus Emre Tok, Halil Yılmaz, Tuncay Kılıç, Ali Öztürk

Kemerspor-Kasımpaşa karşılaşmasının 11'leri

KEMERSPOR 2003:

Faik Doğukan Duyum, Şiyar Kepir, Tolgahan Kumbasar, Berkay Arslan, Hüseyin Atalay, Onur Okan, Semih Hatipoğlu, Samet Alp, Reha Kurt, Kemal Bolat, Umut Akpınar

KASIMPAŞA:

Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Abdul Khalili, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Azad Toptik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrumspor karşılaşmasının 11'leri

ERZURUMSPOR:

Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Mahamadou Ba, Emre Gültekin, Murat Uçar, Cem Barlık, Oltan Karakullukçu, Gilles Sunu

BODRUMSPOR:

Berat Çelebi, Muhammet Özkal, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Seyid Ahmet Han, Ozan Sol, Mustafa Sevgi, Altuğ Taş, Şaban Genişyürek, Batuhan Ayvaz

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