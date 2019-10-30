Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları | Dönüşümlü yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Tur heyecanı Kastamonuspor - Anagold 24 Erzincanspor, Kemerspor- Kasımpaşa maçlarıyla devam ediyor.
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ERZURUMSPOR-BODRUMSPOR MAÇININ CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN
Kastamonuspor-24 Erzincanspor karşılaşmasının 11'leri
KASTAMONUSPOR:
İsmail Şahmalı,Özgür İleri, Birkan Öksüz, Faruk Öcali, Hakkı Can Aksu, Sıddık Çelik, Hakan Olkan, Yusuf Türk, Bekir Can Sönmez, Nezir Özer, Ömer Gür
24 ERZİNCANSPOR:
Süleyman Kasap, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Berke Tulpar, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Uğurcan Bekçi, Yunus Emre Tok, Halil Yılmaz, Tuncay Kılıç, Ali Öztürk
Kemerspor-Kasımpaşa karşılaşmasının 11'leri
KEMERSPOR 2003:
Faik Doğukan Duyum, Şiyar Kepir, Tolgahan Kumbasar, Berkay Arslan, Hüseyin Atalay, Onur Okan, Semih Hatipoğlu, Samet Alp, Reha Kurt, Kemal Bolat, Umut Akpınar
KASIMPAŞA:
Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Abdul Khalili, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Azad Toptik
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrumspor karşılaşmasının 11'leri
ERZURUMSPOR:
Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Mahamadou Ba, Emre Gültekin, Murat Uçar, Cem Barlık, Oltan Karakullukçu, Gilles Sunu
BODRUMSPOR:
Berat Çelebi, Muhammet Özkal, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Seyid Ahmet Han, Ozan Sol, Mustafa Sevgi, Altuğ Taş, Şaban Genişyürek, Batuhan Ayvaz